Викладач Сумського університету винайшов їстівний посуд (відео)
14:48, 22 жовтня 2018Наука та IT
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Місяць тому їстівний посуд, який може замінити шкідливий пластик, вразив українців.
Викладач Сумського університету винайшов їстівний посуд
Мармеладні соломинки та фруктові стаканчики. Їстівні пакети та прилад, який може подрібнити що завгодно до товщини волосини, - відразу два проекти українських науковців перемогли на міжнародному конкурсі університетських стартапів у Данії.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Один з переможців - викладач Сумського університету. Місяць тому його їстівний посуд, який може замінити шкідливий пластик, вразив українців, і от тепер - міжнародних фахівців.
За винахід екологічного посуду науковець Сумського аграрного університету Дмитро Бідюк отримав перше місце на міжнародному конкурсі.
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