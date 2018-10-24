Страхувати наступний запуск російського «Союзу» не схотіла жодна компанія

«Союз-ФГ» має доставити на Міжнародну космічну станцію вантажний корабель "Прогрес".

Страхові компанії не подали жодної заявки на участь у відкритому запиті пропозицій Центру експлуатації об'єктів наземної космічної інфраструктури (ЦЕНКІ) на договір страхування ризиків запуску ракети-носія "Союз-ФГ".

Про це повідомляє російське агентство «ТАСС», посилаючись на інформацію на сайті держзакупівель.

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"У зв'язку з тим, що на участь у процедурі закупівлі не подано жодної заявки, відкритий запит пропозицій визнано недійсним", - йдеться в матеріалах.

«Союз-ФГ» має доставити на Міжнародну космічну станцію вантажний корабель "Прогрес МС-10". Його пуск, запланований на 18 листопада, має стати першим стартом після аварії ракети 11 жовтня.

ЦЕНКІ пропонував застрахувати ризики запуску на 3,245 млрд рублів за початкової (максимальної) ціни контракту 116,5 млн рублів.

Як повідомлялося, 11 жовтня ракета-носій «Союз-ФГ» не змогла вивести космічний корабель «Союз МС-10» на орбіту. Екіпажу, який складається з російського космонавта Олексія Овчиніна та американського астронавта Ніка Хейга, вдалося евакуюватися в рятувальній капсулі на Землю. До з'ясування причин аварії припинені всі пілотовані пуски до МКС.

Як повідомили ЗМІ, причиною аварії могло стати те, що в монтажі ракети застосовувалася груба сила.