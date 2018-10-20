Під час збирання ракети "Союз" на Байконурі застосовували грубу силу, що могло призвести до аварії - росЗМІ

Збиральники на Байконурі з силою з'єднували боковий блок ракети "Союз-ФГ" з центральним, погнули один із виступів кріплення і намастили всередину мастило, щоб він вийшов при розділенні в польоті.

Під час збирання російської ракети «Союз» на Байконурі застосовували грубу силу, що завадило в польоті відокремитися боковому блоку і це призвело до аварії.

Про це "РИА Новости" повідомило джерело в ракетно-космічній галузі, знайоме з ходом розслідування.

Згідно з повідомленням, збиральники на Байконурі з силою з'єднували боковий блок ракети "Союз-ФГ" з центральним, погнули один із виступів кріплення і намастили всередину мастило, щоб він вийшов при розділенні в польоті.

За словами джерела, на підп'ятнику — спеціальному поглибленні на центральному блоці другої сходинки — з боків розташовані два паза, на кульовій опорі бокового блоку першої сходинки — два виступи, а на передній частині — шток, який при заведенні у підп'ятник затискається.

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"Коли він розкривається, то йде сигнал на пірозамок відкриття кришки реактивного сопла бака окислювача, щоб відвести боковий блок від центрального. Збиральники при монтажі, коли поєднували сходи в "пакет" (чотири блоки першої і другої ступені. — прим. ред.), трохи загнули лівий виступ, він не відразу увійшов у паз — і його увігнали з силою. Коли сходинка опустилася на нього всією масою, виступи, по суті, стали в розпірку. Щоб при поділі ступінь легше вийшла, в отвір намастили мастило", — розповів співрозмовник агентства.

Таким чином, через погнутий виступ кульова опора бокового блоку не могла легко вийти з підп'ятника і під час польоту протаранила центральний блок, а потім, при виході, датчик штока все ж спрацював та клапан відкрився, але до того часу вже сталася аварійна ситуація, пояснило джерело.

За словами джерела, на засіданні аварійної комісії в Ракетно-космічному центрі "Прогрес" в Самарі піднімалося питання про культуру виробництва, проте фахівці заявили, що подібні відхилення від технологічної документації збирання ракети трапляються час від часу.

Як повідомлялося, 11 жовтня ракета-носій «Союз-ФГ» не змогла вивести космічний корабель «Союз МС-10» на орбіту. Екіпажу, який складається з російського космонавта Олексія Овчініна і американського астронавта Ніка Хейга, вдалося евакуюватися в рятувальній капсулі на Землю. До з'ясування причин аварії припинені всі пілотовані пуски до МКС.