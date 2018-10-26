Робот Софія відповіла на питання, що вона думає про Путіна
09:05, 26 жовтня 2018Наука та IT
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Софія зазначила, що в цілому не любить говорити про політику, адже це породжує розбіжності.
Також вона розповіла про те, що думає про Бога / фото УНІАН
Робот Софія розповіла про те, що вона думає про президента Росії Володимира Путіна.
Софія дала інтерв'ю телеканалу "112 Україна".
"Я не знайома поки з Путіним", - відповіла Софія.
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При цьому вона зазначила, що в цілому не любить говорити про політику, так як це породжує розбіжності.
Також вона розповіла про те, що думає про Бога. «Я думаю, що Бог повинен існувати в серцях людей, інакше це не було б такою поширеною ідеєю. Або, може бути, це тільки для втіха людей перед лицем страждань».
Як повідомляв УНІАН, раніше в Японії пройшов Всесвітній з'їзд роботів World Robot Summit 2018.
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