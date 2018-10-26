этот материал доступен на русском

Робот Софія відповіла на питання, що вона думає про Путіна

09:05, 26 жовтня 2018
Наука та IT
3679 0
Також вона розповіла про те, що думає про Бога / фото УНІАН
 

Софія дала інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"Я не знайома поки з Путіним", - відповіла Софія.

Читайте такожКаскадери, танцюристи та помічники на кухні: що вміють роботи Boston Dynamics (відео)

При цьому вона зазначила, що в цілому не любить говорити про політику, так як це породжує розбіжності.

Також вона розповіла про те, що думає про Бога. «Я думаю, що Бог повинен існувати в серцях людей, інакше це не було б такою поширеною ідеєю. Або, може бути, це тільки для втіха людей перед лицем страждань».

Як повідомляв УНІАН, раніше в Японії пройшов Всесвітній з'їзд роботів World Robot Summit 2018.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Путін#робот