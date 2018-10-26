Робот Софія відповіла на питання, що вона думає про Путіна

Софія зазначила, що в цілому не любить говорити про політику, адже це породжує розбіжності.

Робот Софія розповіла про те, що вона думає про президента Росії Володимира Путіна.

Софія дала інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"Я не знайома поки з Путіним", - відповіла Софія.

Читайте такожКаскадери, танцюристи та помічники на кухні: що вміють роботи Boston Dynamics (відео)

При цьому вона зазначила, що в цілому не любить говорити про політику, так як це породжує розбіжності.

Також вона розповіла про те, що думає про Бога. «Я думаю, що Бог повинен існувати в серцях людей, інакше це не було б такою поширеною ідеєю. Або, може бути, це тільки для втіха людей перед лицем страждань».

Як повідомляв УНІАН, раніше в Японії пройшов Всесвітній з'їзд роботів World Robot Summit 2018.