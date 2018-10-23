Робот-тенісист, прибиральник та телеведуча: в Японії пройшла виставка розумних машин (відео)

В Японії пройшов Всесвітній з'їзд роботів World Robot Summit 2018.

725 винахідників представили 1700 машин, здатних замінити людей у повсякденних професіях.

Наприклад, на виставці були представлені роботи, здатні самостійно розвантажити контейнер та розкласти товар на полицях. На думку розробників, такі машини можуть бути дуже корисними у супермаркетах.

Інші машини можуть виконувати за господаря всю домашню роботу – прибрати розкидані дитиною іграшки чи навести лад у шафі.

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У Токіо презентували робота, який має власний тенісний корт і залюбки грає в пінг-понг з охочими. При цьому, у грі машина не поступається швидкістю та вправністю людині.

Також на виставці представили копію відомої в Японії телеведучої Тетсуко Куроянагі. Поява цього робота підтверджує – в майбутньому журналістів легко замінять машини.

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Зазначимо, кількість роботів на планеті у 2017 році склала майже 2,1 мільйона одиниць. Лідерами з поставок розумних машин є Китай, Японія, Південна Корея, США та Німеччина. Підвищений інтерес країн Азії до робототехніки пов'язаний зі стрімким старінням тамтешнього працюючого населення. На думку винахідників, на зміну людям вже через 10-15 років в розвинених країнах працюватимуть роботи.