На Новий Рік людство вперше в історії дістанеться краю Сонячної системи

Земний апарат досягне найбільш віддаленого об’єкта нашої системи через кілька хвилин після початку 2019 року.

Ultima Thule – це невеличка крихта у космосі з діаметром, який ледве досягає 30 кілометрів і обертається навколо нашого Сонця за мільярди кілометрів від Плутона.

Вона настільки дрібна, що навіть найбільш потужні телескопи на Землі не могли її помітили. Об’єкт вдалося виявити лише за допомогою космічного телескопа Hubble. І навіть для нього Ultima Tule була розмитою цяткою, пише Newsweek.

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Астрономи назвали відкритий найвіддаленіший об’єкт Сонячної системи грецьким виразом, який означає віддалене місце за межами відомого. Невдовзі після півночі в Новорічну ніч, коли людство буде святкувати початок 2019 року, апарат завбільшки з велике піаніно під назвою New Horizons вперше в історії дістанеться до Ultima Thule.

Дослідивши Плутон чотири роки тому, космічний зонд відправився в напрямку невідомої території під назвою пояс Койпера. Там розміщені трильйони «об’єктів, які, як і Ultima Thule, лишалися непорушними з самого зародження нашої Сонячної системи.

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New Horizons наблизиться до точки на відстані 3,5 тисяч кілометрів від цих незайманих космічних артефактів, ставши першим в історії людським апаратом, який це зробить.

«Це найбільш далеке дослідження в історії», - сказав дослідник Південно-західного дослідного інституту Колорадо Алан Стерн, який створив зонд New Horizons.