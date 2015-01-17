SpaceX показала невдалу посадку Falcon 9 (відео)
02:13, 17 січня 2015Наука та IT
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Космічна компанія SpaceX опублікувала відео невдалого приземлення першого ступеня ракети Falcon 9 на плавучу платформу.
SpaceX показала невдалу посадку Falcon 9 / кадр з відео
10 січня космічний корабель SpaceX Dragon успішно відправився з вантажем на МКС. На орбіту його запустила ракета-носій Falcon 9, повідомляє Новое время.
Компанія Елона Маска SpaceX планувала протестувати технологію повторного використання першого ступеня ракети-носія. Для цього на трасі польоту в море оснастили спеціальну платформу розміром з футбольне поле. Однак, Falcon 9 приземлилася "жорстко", відзначили в компанії.
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"Ракета приземлилася нелегко. Близько до цілі, але не в яблучко", - пояснив тоді Маск.
За угодою з NASA SpaceX потрібно до 2016 року провести ще 11 запусків до Міжнародної космічної станції.
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