SpaceX показала невдалу посадку Falcon 9 (відео)

10 січня космічний корабель SpaceX Dragon успішно відправився з вантажем на МКС. На орбіту його запустила ракета-носій Falcon 9, повідомляє Новое время.

Компанія Елона Маска SpaceX планувала протестувати технологію повторного використання першого ступеня ракети-носія. Для цього на трасі польоту в море оснастили спеціальну платформу розміром з футбольне поле. Однак, Falcon 9 приземлилася "жорстко", відзначили в компанії.

Читайте такожУ США в момент пуску вибухнув космічний вантажівка Cygnus (відео)

"Ракета приземлилася нелегко. Близько до цілі, але не в яблучко", - пояснив тоді Маск.

За угодою з NASA SpaceX потрібно до 2016 року провести ще 11 запусків до Міжнародної космічної станції.