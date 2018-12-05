Microsoft вирішила замінити свій стандартний браузер

Проект нового браузера має кодову назву Anaheim і повинен замінити стандартний браузер Edge.

Корпорація Microsoft займається розробкою нового браузера на основі платформи від Google Chromium.

Проект нового браузера має кодову назву Anaheim і повинен замінити стандартний браузер Edge. Про це пише Windows Central.

Перед цим з'явилася інформація про якийсь спільний проект Microsoft, Google і Qualcomm щодо створення спеціальної версії Chrome для пристроїв на Windows 10 з ARM-процесорами.

Читайте такожMicrosoft вперше за п'ять років оновила дизайн іконок Office і збирається змінити в Windows 10

Тепер же джерела стверджують, що Microsoft працює над повністю новим браузером, за основу якого взято браузер із відкритим вихідним кодом Chromium. Так, на його основі вже створені російські «Аміго» і «Супутник», а також Opera, «Яндекс.Браузер» і сам Google Chrome. Передбачається, що новий браузер вийде на початку 2019 року.

На поточний момент браузером за умовчанням в Windows 10 є Microsoft Edge, створений на власній платформі компанії EdgeHTML. Передбачалося, що він повністю замінить Internet Explorer, проте згодом компанія вирішила залишити обидва браузера. При спробі змінити стандартний браузер показуються користувачеві вікна з проханнями «дати браузеру від Microsoft шанс».