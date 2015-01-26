Корпорація IBM скоротить 26% співробітників - ЗМІ

Корпорація IBM скоротить 26% своїх співробітників з наступного тижня, повідомляє ТАСС з посиланням на Sky News.

Таким чином, буде звільнено 111,8 тис. осіб. На даний час в корпорації працюють 430 тис. чоловік.

Звільнення пов'язують з тим, що компанія планує зосередитися на хмарних системах, ніж на традиційному апаратному напрямку, яке займається серверами IBM. Це стане наймасовішим скороченням в компанії. Попереднє скорочення, яке зачепило 60 тис. чоловік, було проведено в 1993 році.

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За підсумками 2014 року чистий прибуток IBM становив $12 млрд, скоротившись на 27% порівняно з показником 2013 року. Виручка IBM за звітний період знизилася на 5,7% і склала $92,8 млрд.

IBM - найбільший у світі виробник і постачальник апаратного та програмного забезпечення, а також IT-сервісів і консалтингових послуг. 99,9% акцій компанії знаходиться у вільному обігу й торгується на Нью-Йоркській фондовій біржі. Капіталізація компанії становить $157,1 млрд.