Американські астронавти здійснили майже семигодинний вихід у відкритий космос

Американські астронавти Баррі Вілмор і Террі Вертс, що входять до складу екіпажу Міжнародної космічної станції (МКС), успішно завершили вихід у відкритий космос, повідомляє ТАСС.

Метою "космічної прогулянки" була підготовка орбітального комплексу до прийому нових американських пілотованих кораблів.

За даними Національного управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA), вихід тривав 6 годин 41 хвилину.

Вілмор і Вертс проклали і підключили вісім нових кабелів електроживлення і передачі даних до перехідного гермоадаптера РМА-2, до якого раніше "причалювали" шатли. Ці кабелі будуть потрібні для роботи нового стикувального вузла станції, створюваного корпорацією Boeing. У червні цей механізм буде доставлений на МКС вантажним кораблем Dragon компанії SpaceX, а через місяць його встановлять на гермоадаптері РМА-2. З допомогою саме цього пристрою буде здійснюватися стикування нових американських пілотованих кораблів, які зараз розробляють SpaceX і Boeing, із орбітальним комплексом.

Читайте такожАстронавти МКС надрукували гайковий ключ за допомогою 3D-принтераСпочатку вихід у космос був запланований на 20 лютого. Проте NASA вирішило відкласти його на добу для проведення додаткової перевірки скафандрів. Уже в середу, 25 лютого, Вілмор і Вертс знову вийдуть у відкритий космос, щоб продовжити роботу з прокладки кабелів. За третього виходу, запланованого на 1 березня, астронавти займуться установкою комунікаційного обладнання, яке забезпечуватиме стиковку МКС і нових американських кораблів.