Фізик за 160 годин побудував модель Великого адронного колайдера з кубиків LEGO (відео)

Натан Редіофф також відправив докладні інструкції щодо збору ВАКа на сайт Lego Ideas, щоб фірма - виробник кубиків випустила комерційну версію на ринок, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

Для створення кожного детектора йому знадобилося близько 40 годин, а починав збірку він на комп'ютері в програмі Lego Digital Designer. Такий підхід гарантував міцність конструкції, але іноді програма давала збої і показувала неможливу в реальному світі схему зборки.

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Через унікальність пристрою кожного детектора розробка моделі ВАКа розпалася на окремі головоломки. Найлегше було спроектувати компактний мюонний соленоїд CMS, що складається з декількох шарів. Детектор ALICE відрізняє набір мюонних камер, однак сусідню з ними магнітну обмотку в масштабі моделі відтворити не вдалося. Практично неможливо було і відтворити тороїдальні магнітні котушки детектора ATLAS - поки Редіофф не здогадався зібрати її з безлічі іграшкових біноклів.

Якщо витвір фізика отримає понад 10 тисяч голосів на сайті Lego Ideas, фірма-виробник розгляне можливість масового виробництва моделі.