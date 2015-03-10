Користувачів Facebook обурив "товстий" смайлик

Користувачі сервісу Facebook масово підписують петицію проти смайлика-емоції, який означає "почуваюся товстим". Більше 16 тисяч користувачів підписалися під вимогою ліквідувати образливий смайл.

Онлайн-документ створила Кетрін Вейнгартен, яка зізналася, що мала у свій час проблеми з зайвою вагою, пише ТСН.ua із посилання на The Daily Mail.

За словами жінки, такий смайлик з рожевими щічками та двома підборіддями принижує та ображає людей, які мають вагу більшу за норму. Facebook Кетрін Вейнгартен написала, що "Бути товстим - це не почуття".

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"Я думаю, це мало бути кумедно, проте такий статус викликав у мене гнів", - пояснює Вейнгартен. "Коли користувачі повідомляють у своєму статусі, що "почуваються товстими", вони сміються з людей, які вважають, що мають зайву вагу. Вони також можуть мати розлади харчування", - продовжує активістка.

Користувачі зауважили, що у вівторок вранці смайлик зник зі списку емоцій для статусу Facebook. Проте, адміністрація сайту досі ніяк не прокоментувала петицію.