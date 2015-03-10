Прихильники "Ісламської держави" створили власний аналог Facebook

Прихильники терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) створили свою соціальну мережу - Сaliphate book. Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

Це сталося після того, як акаунти терористичного угруповання в інших соціальних мережах були заблоковані.

За даними агентства, через день після своєї появи сайт 5elafabook.com виявився недоступним, тому поки невідомо, хто його створив і скільки користувачів там зареєструвалося.

Назва сайту походить від арабського слова khilafa, що означає халіфат. Поєднання "kh" в арабській мові позначають цифрою 5.

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Сайт переведений на сім мов: голландську, англійську, іспанську, португальську, турецьку, індонезійську та яванську. При цьому на арабській мові він недоступний.

На сторінці ресурсу повідомляється, що він тимчасово припинив свою діяльність для того, щоб "захистити інформацію про користувачів і забезпечити їхню безпеку".

"Сайт 5elafabook.com незалежний, нас не спонсорують бойовики ІД. Ми хочемо показати всьому світу, що ми не тільки ходимо зі зброєю в руках і живемо в печерах, як вони це уявляють. Ми розвиваємося разом зі світом і хочемо, щоб цей розвиток був ісламським", - йдеться на сайті.

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Ісламісти використовують соціальні мережі переважно для вербування нових бойовиків і обміну інформацією. Крім того, вони викладають в мережу відео зі стратами заручників.

Терористичне угрупування "Ісламська держава", що має зв'язки з "Аль-Каїдою", на початку червня захопило значну частину територій Сирії та Іраку. Екстремісти оголосили про створення на захоплених територіях "ісламського халіфату". США, які очолюють міжнародну коаліцію проти ісламістів, 8 серпня почали військові дії проти екстремістів в Іраку. У вересні вони приступили до нанесення повітряних ударів по цілях ІД в Сирії.