У Південній Кореї схвалили використання мобільних додатків для боротьби з підлітковим суїцидом

Уряд Південної Кореї схвалив використання додатків для мобільних телефонів, розроблених щоб попереджати батьків про те, що їхня дитина, можливо, збирається покінчити з собою, повідомляє BBC.

Програми аналізують зміст повідомлень, які підлітки залишають в соцмережах, та перевіряють їх на наявність слів, що здатні вказувати на суїцидальні настрої автора.

Якщо механізм спрацьовує, на смартфон батьків підлітка приходить тривожне повідомлення.

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У Південній Кореї дуже високий рівень підліткових самогубств, який нерідко пов'язують зі стресом через завищені, на думку багатьох, вимог у школі.

Тільки минулого року вкоротили собі віку 118 юнаків і дівчат шкільного віку.