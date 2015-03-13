У Південній Кореї схвалили використання мобільних додатків для боротьби з підлітковим суїцидом
Додатки перевірятимуть зміст повідомлень підлітків у соцмережах на наявність слів, що здатні вказувати на суїцидальні настрої автора.
Уряд Південної Кореї схвалив використання додатків для мобільних телефонів, розроблених щоб попереджати батьків про те, що їхня дитина, можливо, збирається покінчити з собою, повідомляє BBC.
Програми аналізують зміст повідомлень, які підлітки залишають в соцмережах, та перевіряють їх на наявність слів, що здатні вказувати на суїцидальні настрої автора.
Якщо механізм спрацьовує, на смартфон батьків підлітка приходить тривожне повідомлення.
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У Південній Кореї дуже високий рівень підліткових самогубств, який нерідко пов'язують зі стресом через завищені, на думку багатьох, вимог у школі.
Тільки минулого року вкоротили собі віку 118 юнаків і дівчат шкільного віку.