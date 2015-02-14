Apple запропонувала користувачам Windows безкоштовні офісні програми

Компанія Apple запропонувала користувачам Windows-пристроїв скористатися безкоштовною веб-версію свого пакету офісних додатків iWork, повідомляє Lenta.ru.

Будь-який користувач, що створив аккаунт Apple ID на сайті iCloud з будь-якого пристрою, може тепер безкоштовно скористатися програмами Pages, Numbers і Keynote, навіть якщо у нього немає гаджета від Apple. Документи, створені в програмах, сумісні з форматами Microsoft Office.

Читайте такожApple вкладе $850 млн у будівництво сонячної електростанціїApple може спробувати перехопити частину користувачів у Microsoft, підписка на сервіс Office 365 у якої є платною. Microsoft, в основі нової стратегії якої лежать рішення для продуктивної роботи, раніше оновила Office для iPhone і iPad, додавши до них більше безкоштовних функцій.

Спочатку додатки iWork були платними і продавалися, як Office, у коробках. Однак тепер програми безкоштовні для всіх покупців нових пристроїв від Apple. Microsoft поступово знижує вартість Office і пропонує різні варіанти передплати, однак у цілому програми залишаються платними.