Хакери об'єдналися для онлайн-боротьби з "Ісламською державою"

Група Anonymous об'єдналася з іншими хакерськими організаціями - GhostSec і Ctrlsec для онлайн-боротьби з терористичним угрупуванням «Ісламська держава» (ІД). Так, вони опублікували 9200 Twitter-акаунтів, які підозрюються у зв'язках з ІД, повідомляє Lenta.ru з посиланням на International Business Times.

Один з членів Anonymous назвав це історичною подією в цифровому світі. «У перший раз такі групи об'єдналися для боротьби з чимось глобальним. Зазвичай вони дуже закриті (...) Але ця проблема стала такою великою, що вони захотіли сформувати альянс, як ми бачимо, заради вищого блага», - зазначив він.

Крім того, запис в Twitter, в якому повідомлялося про список із 9200 пов'язаних з ІД акаунтів, закликає решту користувачів за допомогою ретвітів підтримати заклик видалити ці профілі.

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Раніше Anonymous зламала і ліквідувала 90 акаунтів потенційних послідовників ІД в соцмережах, а також попередила їх про подальші атаки: «Ми будемо полювати на вас, виводити з ладу ваші сайти, акаунти, електронну пошту і викривати. З цього моменту в Мережі немає для вас безпечного місця. До вас будуть ставитися, як до вірусу, а ми - ліки».

Послідовники «Ісламської держави» активно користуються в пропагандистських цілях соціальними мережами, зокрема Twitter. Так, нещодавнє дослідження Брукінгського експертно-аналітичного центру виявило, що в 2014 році послідовники ІД використовували щонайменше 46 тисяч акаунтів у Twitter. Мережа мікроблогів Twitter, як і відеохостинг YouTube, як правило, оперативно реагує відео «Ісламської держави» зі стратами заручників, що з'являються в мережі. Компанії видаляють такі пости і блокують акаунти, що публікують заборонену інформацію. Тільки за останній час Twitter видалив 2000 акаунтів послідовників ІД.

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У відповідь прихильники терористів погрожували розправитися з одним із засновників Twitter Джеком Дорсі, мотивуючи такі дії постійним блокуванням їхніх акаунтів.

«Ісламська держава» - терористична організація, яка захопила низку провінцій Сирії та Іраку і проголосила «халіфат».