Завтра жителі України зможуть спостерігати сонячне затемнення

Про це повідомляє український Гідрометцентр на своїй сторінці в соцмережі. У повідомленні наголошується, що це затемнення зможуть спостерігати жителі країн Європи, західної частини Росії і північної Африки. Гідрометцентр зазначає, що в смугу повної фази потрапляють Фарерські острови та архіпелаг Шпіцберген.

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Примітно, що сонячне затемнення 20 березня 2015 року стане одним з найбільших за останні 16 років. Востаннє таке явище спостерігали в серпні 1999 року, а наступне подібне затемнення відбудеться лише в 2033 році, повідомляє lookatme.ru. Крім того, в цьому році сонячне затемнення збігається з весняним рівноденням.

Найкращим містом для спостереження майже повного затемнення можна вважати Рейк'явік, де сонячний диск буде закритий на 97% в 09:37 за місцевим часом. Вражаюче видовище можна побачити і в Дубліні, де в 09:28 буде не видно до 92% сонячного диска. Кращими містами в Україні для спостереження за цим явищем стануть Львів - 59% в 9:58, Одеса - 43% у 10:04, Київ - 52% у 10:08 і Донецьк - 39% у 10:17.