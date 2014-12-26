NASA вдалося зняти потужний спалах на Сонці

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на The Telegraph. Космічному агентству також вдалося отримати деталізований фотознімок цього явища, який передає процес в русі.

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Як повідомляє сайт лабораторії NASA, фото було зроблено з допомогою ядерного спектроскопічного телескопа Array (NuStar). NuStar був розроблений для вивчення далеких чорних дір, але вчені звернули увагу і на Сонце.

Рішення використовувати NuStar для вивчення Сонця було прийнято 7 років тому, а сам запуск обладнання відбувся в 2012 році.