Фотохостинг Instagram запустив додаток для створення колажів
Для створення свого макету користувач може змінювати порядок фото, перетягуючи їх, збільшувати, регулювати розмір, розтягуючи межі зображення.
Фотохостинг Instagram запустив свій новий додаток Layout, що дозволяє збирати кілька фото в одне зображення, повідомили Lenta.ru у прес-службі компанії.
За допомогою Layout можна створювати різноманітні колажі, а пошук фотографій для них можливий, наприклад, завдяки функції «Обличчя» (Faces): додаток здатен знайти всі зображення з галереї користувача, на яких є люди.
Для створення свого макету користувач може змінювати порядок фото, перетягуючи їх, збільшувати, регулювати розмір, розтягуючи межі зображення. Крім того, можна створювати дзеркальні ефекти, нахиляючи і повертаючи фото, щоб отримати незвичайну композицію.
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Інша опція «Фотобудка» (Photo Booth) дозволяє робити кілька кадрів, які одразу ж потраплять у макет.
Layout поки доступний тільки для iOS-пристроїв, а версію для Android, за словами представників компанії, планується випустити в найближчі місяці.
У Instagram, що належить найбільшій соцмережі Facebook, вже є програми, крім основного сервісу фотохостингу. Наприклад, окремий додаток Hyperlapse здатен створювати таймлапс-відео (техніка, яка дозволяє зняти відео в уповільненому режимі, а потім відтворити його з нормальною швидкістю). Інший сервіс компанії - Bolt - дозволяє обмінюватися миттєвими зображеннями та відео з близькими людьми.