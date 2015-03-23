Фотохостинг Instagram запустив додаток для створення колажів

Фотохостинг Instagram запустив свій новий додаток Layout, що дозволяє збирати кілька фото в одне зображення, повідомили Lenta.ru у прес-службі компанії.

За допомогою Layout можна створювати різноманітні колажі, а пошук фотографій для них можливий, наприклад, завдяки функції «Обличчя» (Faces): додаток здатен знайти всі зображення з галереї користувача, на яких є люди.

Для створення свого макету користувач може змінювати порядок фото, перетягуючи їх, збільшувати, регулювати розмір, розтягуючи межі зображення. Крім того, можна створювати дзеркальні ефекти, нахиляючи і повертаючи фото, щоб отримати незвичайну композицію.

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Інша опція «Фотобудка» (Photo Booth) дозволяє робити кілька кадрів, які одразу ж потраплять у макет.

Layout поки доступний тільки для iOS-пристроїв, а версію для Android, за словами представників компанії, планується випустити в найближчі місяці.

У Instagram, що належить найбільшій соцмережі Facebook, вже є програми, крім основного сервісу фотохостингу. Наприклад, окремий додаток Hyperlapse здатен створювати таймлапс-відео (техніка, яка дозволяє зняти відео в уповільненому режимі, а потім відтворити його з нормальною швидкістю). Інший сервіс компанії - Bolt - дозволяє обмінюватися миттєвими зображеннями та відео з близькими людьми.