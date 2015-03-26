NASA проведе генетичний експеримент на МКС

Один з них, астронавт Скотт Келлі, проведе рік на борту Міжнародної Космічної Станції, а його брат-близнюк Марк залишиться на Землі, пише сайт inspired.com.ua.

Проект називається NASA Twin Study і передбачає вивчення впливу на людський організм умов довготривалого перебування в космосі. Брати Келлі – ідеальний варіант для біологічних дослідницьких програм. Марк і Скотт як однояйцеві близнюки мають ідентичні гени. Це робить надзвичайно зручним процес порівняння того, як вплине тривалий космічний політ на людину, оскільки на Землі буде перебувати «незайманий» екземпляр аналогічної ДНК.

Марк Келлі теж астронавт, як і його брат. За час своїх місій він провів 54 дня в космосі. Послужний список його брата Скотта більш солідний – в його історії 170 днів, до яких скоро додасться ще цілий рік. Участь двох людей в дослідницькій програмі, які добре розуміють суть роботи і з чим їм обом доведеться зіткнутися, один з керівників NASA доктор Крейг Кундрот називає «хорошим шансом в житті».

Читайте такожМарсохід NASA, ймовірно, знайшов жирні кислоти на Марсі

У ході вивчення обох близнюків планується розглянути ряд питань. Одне з них пов’язане з передчасним старінням космонавтів в ході тривалих місій через вплив космічного випромінювання. Вчені на Землі хочуть порівняти гени старіння у братів Келлі і, якщо з’ясується, що вони змінились у Скотта, то це може бути підтвердженням того, що організм космонавтів дійсно передчасно старіє. Окрім того, в ході програми зроблять низку експериментів з психології та мікробіології.

Кілька тижнів тому NASA випустила мобільний додаток для астрономів-любителів, який допомагає шукати нові астероїди.