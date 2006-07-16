Lamborghini готує обмежену серію нового суперкара (фото)

Компанія Lamborghini готує обмежену серію нового суперкара, який одержить ім`я Miura, повідомляє Pistonheads.com. Автомобіль стане наймогутнішою моделлю Lamborghini і за динамікою зрівняється з такими суперкарами, як Ferrari Enzo, Mercedes McLaren SLR і Porsche Carrera GT.

Очікується, що Lamborghini Miura побудують на платформі майбутнього спорткара Audi R8, а його зовнішність нагадуватиме однойменний концепт, представлений на автосалоні в Детройті на початку 2006 року.

Miura одержить форсовану версію мотора V12, відомого по моделі Lamborghini Murcielogo. Об`єм цього двигуна становитиме 6,5 літри, а його потужність - 700 кінських сил.

Компанія Lamborghini поки офіційно не підтвердила розробку нового суперкара, проте, за інформацією Pistonheads.com, планується випустити декілька сотень таких машин.

Лента.ру