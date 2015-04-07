Американські експерти розповіли, коли людина освоїть Марс

Про це пише Лента.ру з посиланням на NY City Times.

На думку експертів, досягти орбіти Марса астронавти зможуть до 2033 року, а до 2039 вони здійснять першу висадку на поверхню планети. Як відзначають фахівці, за 18 років з 2015 по 2033 роки в США може змінитися як мінімум три адміністрації президента, і експертам не хотілося б, щоб це призвело до змін у космічній політиці США.

Читайте такожАмериканські астронавти здійснили майже семигодинний вихід у відкритий космос

Також вчені стурбовані доцільністю орбітальної місії на Марсі. На їхню думку, із-за тривалого польоту астронавтів на планеті і сильної радіації не має сенсу затягувати їх перебування на орбіті, а набагато розумніше приступити до спуску на поверхню Марса, де люди, ймовірно, проведуть не один місяць.

Окремо вчені відзначили прогрес в освоєнні космосу Китаєм. Незважаючи на те що в першій половині 1990-х років НАСА через промислового шпигунства заблокувало участь Піднебесної в проекті Міжнародної космічної станції (МКС), країна до 2022 року планує завершити розгортання національної орбітальної станції.

Великі надії вчені пов'язують з участю бізнесу в освоєнні космосу. Так, у вересні 2014 року НАСА офіційно оголосило, що обрало компанії Boeing і SpaceX для укладення багатомільярдного контракту на будівництво пілотованих багаторазових космічних кораблів і засобів їх виведення на орбіту. Згідно з договором, на розробку CST-100 агентство виділить Boeing 4,2 мільярда доларів, а кораблі серії Dragon приватної компанії SpaceX вже літають до МКС.