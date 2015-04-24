Сьогодні перші покупці отримають Apple Watch

У п'ятницю, 24 квітня, в цих країнах розумні годинники отримають ті покупці, які встигли першими оформити через інтернет передзамовлення, передає Lenta.ru за інформацією Reuters.

Як зазначає агентство, невелика черга помітна в магазинах Токіо (близько 50 осіб). При цьому старт продажів годинників компанії не викликав ажіотаж, який зазвичай супроводжує кожні запуски нових продуктів Apple.

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В офіційний старт продажів купити годинник через фізичні магазини Apple Store буде неможливо. Подивитися вживу і отримати пристрій можна тільки у шести бутиках по світу: Dover Street Market у Лондоні та Пекіні, Maxfield в Лос-Анджелесі, Colette в Парижі, 10 Corso Como в Мілані і The Corner у Берліні, повідомляє TechRadar. При цьому попередньо потрібно зарезервувати товар, так як пристрої представлені в обмеженій кількості.

Раніше повідомлялося, що покупці, які запізнилися всього на годину до початку прийому попередніх замовлень на новий гаджет, зможуть отримати деякі моделі Apple Watch не раніше серпня.

Прийом замовлень стартував опівночі 10 квітня, і запаси найпопулярніших моделей закінчилися буквально за годину. В одні руки не продають більше двох Apple Watch. Однак 22 квітня Apple запевнила, що деякі покупці отримають годинники раніше, ніж очікується.

На початку квітня Bloomberg поширив лист, який глава роздрібного підрозділу Apple Анжела Арендс розіслала своїм підлеглим. У ньому говорилося, що відправляючи відвідувачів магазинів на сайт Apple за новинками, компанія розраховує позбутися від традиційних черг, які шикуються кожен раз при виході нового гаджета Apple. Компанія досі не розкрила цифри передзамовлень своїх пристроїв.

Watch - перший принципово новий гаджет Apple, до створення якого доклав руку Стів Джобс, який контролював випуск музичних плеєрів iPod, смартфона iPhone і планшета iPad. Тім Кук і старший дизайнер Джоні Айв почали працювати над годинником у 2011 році, вже після смерті Джобса. Годинник доступні в двох модифікаціях - з розміром екрану 38 і 42 міліметра. Вони коштують від 350 доларів до 17 тисяч.