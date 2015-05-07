Названо місце падіння фрагментів російського "Прогресу"

Про це РИА Новости повідомило джерело в ракетно-космічній галузі Росії.

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"Імовірно, уламки "Прогресу" впадуть у п'ятницю в Індійський океан ближче до берегів Африки (на північ від Мадагаскару)", - сказав він.

Між тим прес-служба Роскосмосу уточнила час припинення існування космічної вантажівки: "За розрахунками фахівців Роскосмоса, "Прогрес М-27М"... припинить існування 8 травня 2015 року орієнтовно з 01.13 до 04.51 мск".