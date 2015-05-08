"Прогрес" згорів у щільних шарах атмосфери над Тихим океаном - Роскосмос

Російський космічний корабель "Прогрес М-27М" згорів у щільних шарах атмосфери над Тихим океаном.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Роскосмосу.

"ТГК «Прогрес М-27М» припинив існування о 05.04 мск 8 травня 2015 року. Вхід у щільні шари атмосфери стався на 160 витку над центральною частиною Тихого океану", - зазначають в агентстві.

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Також в Роскосмосі заявили, що результати розслідування інциденту, пов'язаного з нештатним виведенням "Прогресу", представлять не пізніше 13 травня після завершення роботи державної комісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що передбачувана траєкторія польоту аварійного російського космічного корабля "Прогрес М-27М" проходить над Києвом та його областю.

"Прогрес М-27М", запущений 28 квітня до МКС, не був виведений на розрахункову орбіту і не зміг пристикуватися до МКС. Далі він почав політ у режимі неконтрольованої "закрутки". Пізніше з'явилася інформація, що вантажівка почала поступовий неконтрольований спуск з орбіти.