NASA показало фотографії всіх супутників Плутона

У Плутона - п'ять супутників. Найбільший з них — Харон — був відкритий в 1978 році американським астрономом Джеймсом Крісті, решта — за допомогою навколоземного телескопа Hubble, пише Лента.ру.

Про існування супутників Цербера і Стіксу стало відомо в 2011 і 2012 роках відповідно, а їх перші фотографії отримані в період з 25 квітня по 1 травня 2015 року.

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Цербер видно на всіх зображення, тоді як Стікс — на другому і третьому. Стікс, діаметр якого оцінюється в 7-21 кілометр, обертається навколо Плутона між орбітами Харона і Никса з періодом 20 діб.

Цербер радіусом 5-15 кілометрів знаходиться між орбітами Нікса і Гідри і обертається навколо Плутона з періодом 32 доби.