Гени людини змінюють режим роботи в залежності від пори року

Нове дослідження вчених дає відповідь на питання: чому люди відчувають себе більш здоровими влітку і чому ціла низка захворювань, хвороби серця, ревматоїдний артрит, психічні розлади та інші недуги - загострюються зимою, пише "Наша планета".

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Міжнародна команда дослідників під керівництвом фахівців з Кембріджського університету взяла зразки крові і жирової тканини у більш ніж 16 тис. людей, що проживають в Північній і Південній півкулях: у тому числі у Великобританії, США, Ісландії, Австралії та Республіці Гамбія. Вивчивши біоматеріал, вони з'ясували, що 23% людських генів (5136 з 22 822) змінюють рівень експресії в залежності від сезону. Експресія генів - це процес зчитування генетичної інформації з гена і перетворення її на фізичний діючий продукт - РНК (рибонуклеїновую кислоту) або білок.

Зокрема, гени, які сприяли запаленням, були більш активні в Європі з грудня по лютий і менш активні в ті ж місяці в Австралії, збільшуючи свою експресію в червні, липні і серпні, коли в Південній півкулі настає зима. При цьому гени, які придушували запалення, були більш активні в літні місяці кожної півкулі.

Вчені з'ясували, що сезонність впливає на кровотворну систему і утворення жирової тканини, а також на імунну систему людини. Зокрема, було відмічено, що імунітет жителів Гамбії досягає свого піку в сезон дощів з червня по жовтень. На думку дослідників, це може бути пов'язано з тим, що саме в цей період імунна система стикається з підвищеним ризиком зараження інфекційними хворобами, зокрема малярією.

Вчені вказують на те, що на імунну систему впливає безліч факторів, у тому числі широта, на якій знаходиться країна проживання. Наприклад, у жителя Тасманії шанси захворіти на розсіяний склероз в 10 разів більші, ніж у мешканця більш північного штату Австралії - Квінсленда, і пов'язано це з впливом сонця.

Дослідникам поки що не вдалося відповісти на питання, чому сезонність впливає на роботу генів. На думку одного з авторів - Стівена Натта з Інституту Уолтера і Елізи Хол в Мельбурні, цілком ймовірно, ця залежність сформувалася в ході еволюції: щоб захиститися від хвороб взимку, організм змушений був активізувати імунну систему. Але разом з тим вчений вважає за можливе й інше пояснення: взимку люди проводять більше часу в приміщенні, де піддаються впливу більшої кількості мікробів, що змушує реагувати імунні клітини. «Думати про причини цього явища - все одно, що відповідати на класичне питання: що з'явилося раніше - курка чи яйце», - говорить Стівен Натт.

Його колега професор Мерлін Томас нагадує, що ті ж сезонні коливання в організмі характерні для інших мешканців планети. «Ми можемо включити кондиціонер влітку і опалення взимку, але ми досі не можемо нічого вдіяти з порами року, як і більшість інших тварин на планеті, - говорить професор. - Це ж очевидно, що наш настрій, наша фізична активність, метаболізм, апетит і навіть сексуальне життя залежать від сезонів».

Вчені сподіваються, що їх дослідження допоможе удосконалити способи лікування багатьох хвороб, побудувавши його з урахуванням сезонів і роботи тих чи інших генів.