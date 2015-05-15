Перспектива відкриття українського офісу Facebook дуже важлива – Порошенко

Про це у Twitter написав президент України Петро Порошенко.

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«Діалог з офісом Facebook - розпочато. Перспектива щодо відкриття українського офісу Facebook дуже важлива», - зауважив він.

A dialogue with the FB headquarters has started. It is vital to us that FB ultimately opens its office in Ukraine. pic.twitter.com/fksLqidbvh — Петро Порошенко (@poroshenko) May 15, 2015

Як повідомляв УНІАН, очільник компанії Facebook Марк Цукерберг 14 травня під час чергової онлайн-сесії запитань та відповідей, коментуючи запитання Порошенка, заявив, що питання відкриття представництва Facebook в Україні з часом може бути розглянуте. За словами Цукерберга, з часом таку можливість можуть розглянути, але доцільність лежить у площині розвитку компанії, зокрема розробки програмного забезпечення.