Цукерберг прокоментував можливість відкриття представництва Facebook в Україні

Як повідомляє Медіа-портал української діаспори VIDIA, про це заявив очільник компанії Facebook Марк Цукерберг, коментуючи відповідне запитання.

14 травня під час чергової онлайн-сесії запитань та відповідей Цукерберг сказав, що з часом таку можливість можуть розглянути, але пояснив, що доцільність лежить у площині розвитку компанії, зокрема розробки програмного забезпечення.

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Як повідомив модератор зустрічі, найпопулярнішим запитанням, яке набрало 45 тисяч лайків, було саме про Україну, а поставив його користувач з Ізраїлю на ім’я Григорій. Користувач поскаржився на несправедливість при блокуванні сторінок і дописів з боку Facebook, пояснюючи це тим, що український сегмент курирує російський менеджмент.

За словами Цукерберга, він особисто переглянув, про що йдеться перед тим, як надати відповідь. Він прокоментував, що дійсно було кілька дописів, які було вирішено видалити за порушення правил, що забороняють використання “мови ненависті” проти іншої національності.

“На жаль, є кілька дописів, які порушили це правило. Люди поскаржились, і ми, переглянувши ці дописи, визначили, що деякі з цих дописів містили образливу лексику щодо деяких росіян, і ми їх зняли,”- пояснив Цукерберг.

Він запевнив, що в Росії не існує адміністрації Facebook, яка б модерувала український сегмент мережі.

“Звучали також запитання, чи дописи, зроблені українцями, модеруються росіянами у час, коли між Україною та Росією триває конфлікт. Це не відповідає дійсності. У нас немає такого російського офісу. Тому кожен, хто думає, що модерація відбувається з російського офісу антиукраїнськими модераторами, помиляється”, – запевнив Цукерберг.

Він пояснив, що модерацію здійснюють працівники представництва компанії у Дубліні, які володіють мовою, якою зроблено допис. Проте, сказав керівник Facebook, у системі існувала помилка, через яку авторам окремих дописів помилково повідомили не ту причину – наявність оголеності в зображеннях замість лексики ненависті. За цю помилку компанія вибачилася.

Як повідомляв УНІАН, у соціальній мережі Facebook розпочалася кампанія, в якій українські користувачі закликали Цукерберга відкрити представництво компанії в Україні. Акцію підтримав президент України Петро Порошенко.

Раніше повідомлялося, що з боку користувачів українського сегменту Facebook неодноразово виникали скарги про блокування сторінок проукраїнських активістів та окремих повідомлень користувачів соцмережі. Українські користувачі відзначали, що подібне відбувається в зв'язку з тим, що український сегмент соцмережі курирує російський адміністратор, однак у самій компанії цю інформацію спростовували і заявляли, що модерація повідомлень і сторінок користувачів проводиться в представництві в Дубліні (Ірландія).