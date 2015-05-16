Чергова невдача Росії в космосі – "Прогрес" не зміг підняти орбіту МКС

Двигуни вантажного корабля "Прогрес М-26М" в ніч з п'ятниці на суботу не включилися для проведення корекції висоти орбіти Міжнародної космічної станції (МКС), хоча команда на включення була видана підмосковним ЦУПом.

Про це ТАСС повідомило 16 травня джерело в ракетно-космічній галузі.

"Наземними службами була видана команда на проведення маневру, але за даними американської сторони, двигуни корабля "Прогрес" не включилися. Причини вивчаються", - сказав співрозмовник агентства. Пізніше він уточнив, що провести корекцію орбіти не вдалося через те, що система управління рухом корабля "Прогрес" заблокувала включення двигунів.

"Наземними службами не була отримана команда про готовність двигунів на включення. Системою управління рухом корабля була видана заборона на включення двигунів", - сказав співрозмовник.

За його словами, без визначення причини, через яку двигуни не були готові до включення, хоча перед початком корекції все йшло штатно, і Центр управління польотами не помітив жодних відхилень у роботі систем корабля, неможливо говорити про нові терміни чергової корекції.

"Балістичні умови не дозволяють зробити це в найближчі дні. - Як мінімум ні сьогодні, ні завтра", - сказав співрозмовник.

Як уточнив співрозмовник агентства, нові терміни проведення корекції МКС будуть узгоджені з Х'юстоном після визначення причин нештатної ситуації.

Він також розповів, керівництво Роскосмосу поінформоване про нештатну ситуацію під час корекції орбіти МКС, найближчим часом в ЦУПі пройде нарада на цю тему.

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Раніше він повідомив ТАСС, що фахівці підмосковного Центру управління польотами (ЦУП) почали здійснювати операцію зі збільшення середньої висоти орбіти польоту МКС.

Маневр повинен був проводитися за допомогою двигунів вантажного корабля "Прогрес М-26М".

Двигуни корабля "Прогрес" повинні були включитися в розрахунковий час, опрацювати 901 секунду (трохи більше 15 хвилин) і надати станції імпульс в 1,64 м/с. В результаті маневру середня висота орбіти польоту МКС піднялася б на 2,8 км і становила б 401,8 км.

Нагадаємо, 8 травня згорів у щільних шарах атмосфери російський ТГК "Прогрес М-27М".