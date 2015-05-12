У Росії озвучили попередню причину падіння "Прогресу"

Про це заявив глава Роскосмоса Ігор Комаров, передає ТАСС.

"Сталося позаштатне розділення ракети-носія", - сказав він. За його словами, до нього привели дві послідовних події: "розгерметизація бака окислювача і бака пального третього ступеня (ракети)".

Комаров заявив, що спецкомісія до 22 травня визначить точну причину нештатної ситуації з ракетою-носієм "Союз-2.1 а" і кораблем.

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"Сьогодні буде створена робоча група, яка до 22 травня повинна з'ясувати ситуацію", - сказав він.

"Прогрес М-27М", запущений 28 квітня до МКС, не був виведений на розрахункову орбіту і не зміг пристикуватися до МКС. Далі він почав політ у режимі неконтрольованої "закрутки". Пізніше з'явилася інформація, що вантажівка почала поступовий неконтрольований спуск з орбіти.

Російський космічний корабель 8 травня згорів у щільних шарах атмосфери над Тихим океаном.