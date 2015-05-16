Роскосмос назвав місце можливого падіння уламків «Протон-М»

Попередньою причиною аварії ракети "Протон-М" є відмова стернових двигунів третього ступеня носія, повідомило в суботу ТАСС джерело в ракетно-космічній галузі.

"Попередня причина аварії - відмова стернових двигунів третього ступеня", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше Роскосмос поінформував МНС Читинської області про можливий район падіння уламків ракети-носія.

"Про ситуацію, що склалася повідомлено МНС Читинській області. Їм видано координати передбачуваного району падіння ракети", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, велика ймовірність, що співробітники МНС не знайдуть жодних уламків ракети-носія і мексиканського супутника.

"Аварія сталася на етапі роботи третього ступеня, тобто ракета була вже досить високо і під час падіння повинна була вибухнути в атмосфері, а залишки палива, які перебували в ній, при цьому згоріти", - сказав співрозмовник.

Він пояснив, що згідно з даними телеметрії, інформація із системи ракети перестала надходити приблизно за одну хвилину до передбачуваного часу відокремлення від неї мексиканського супутника.

Джерело повідомило, що висота падіння ракети становила 160 км, а уламки повинні були згоріти в атмосфері.

"Третій ступень "Протона" з головним блоком впав з висоти приблизно 160 км, - додало джерело. - Цієї висоти повинно вистачити для того, щоб всі уламки згоріли в атмосфері. Можливе місце падіння знаходиться в Читинській області, в 30 км від найближчого населеного пункту", - заявив співрозмовник агентства.

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За словами джерела, дані про передбачуване місце падіння уламків "Протона" передано до МНС.

Він додав, що на борту третього ступеня розгінного блоку "Бриз-М" знаходиться кілька тонн високотоксичного палива гептил.

Про попередні причини аварії поки говорити рано, оскільки телеметрія з третього ступеня ракети-носія пропала до моменту вимикання двигуна цій частині. Однак очевидно, що причина пов'язана з нештатною роботою третього ступеня", - сказав джерело.