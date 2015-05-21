США успішно запустили в космос "секретний шаттл"

У пресі його часто називають "секретним шаттлом" військово-повітряних сил США, передає Бі-бі-сі.

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Досі практично нічого невідомо про завдання і можливості цього апарату, але передбачається, що на ньому розміщено розвідувальні прилади та обладнання для ремонту супутників.

Попередній політ Х-37В, офіційно названий Пентагоном "експериментальним орбітальним апаратом", тривав безпрецедентно довгий час - 22 місяці - і завершився в листопаді 2014 року.

Представник ВПС США Кріс Хойлер відмовився коментувати чутки про розвідувальні цілі шатла, але розповів, що в нинішньому польоті будуть випробовуватися нові двигуни, призначені для маневрування корабля на орбіті.