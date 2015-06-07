Нова модель iPhone з'явиться у продажу наприкінці вересня - ЗМІ

Продаж нової моделі iPhone розпочнеться 25 вересня 2015 року через оператора Vodafone. Про це повідомляє портал Mobile News, у розпорядженні якого виявилося електронне листування співробітників оператора мобільного зв'язку, передає Lenta.ru.

Прийом попередніх замовлень на смартфони Apple сьомого покоління, як очікується, почнеться 18 вересня. Оскільки в листуванні гаджет згадується виключно як «новий iPhone», то, швидше за все, Apple застосуватиме ту ж стратегію, що й по відношенню до планшетів iPad і не буде присвоювати пристрою порядковий номер.

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Перші чутки про смартфони Apple наступного покоління з'явилися в мережі 13 травня. Як повідомлялося, новинки, імовірно, обзаведуться підтримкою технології Force Touch, отримають більш потужну камеру і ще кілька функціональних нововведень. За даними авторитетного джерела в KGI Securities, роздільна здатність і розміри екранів залишаться такими ж, як і в iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Діагоналі — 4,7 і 5,5 дюймів. А ось спектр кольорів корпусу поповниться «рожевим золотом».

Шосте покоління своїх смартфонів Apple представила 9 вересня, а продаж пристроїв почався в США, Австралії, Великобританії, Німеччині, Гонконзі, Канаді, Пуерто-Ріко, Сінгапурі, Франції та Японії 19 вересня.

За перші три дні після виходу iPhone 6 і iPhone 6 Plus у продаж в країнах першої хвилі Apple реалізувала понад 10 мільйонів смартфонів.