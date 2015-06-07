Нова модель iPhone з'явиться у продажу наприкінці вересня - ЗМІ
Прийом попередніх замовлень на смартфони Apple сьомого покоління, як очікується, почнеться 18 вересня.
Продаж нової моделі iPhone розпочнеться 25 вересня 2015 року через оператора Vodafone. Про це повідомляє портал Mobile News, у розпорядженні якого виявилося електронне листування співробітників оператора мобільного зв'язку, передає Lenta.ru.
Прийом попередніх замовлень на смартфони Apple сьомого покоління, як очікується, почнеться 18 вересня. Оскільки в листуванні гаджет згадується виключно як «новий iPhone», то, швидше за все, Apple застосуватиме ту ж стратегію, що й по відношенню до планшетів iPad і не буде присвоювати пристрою порядковий номер.
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Перші чутки про смартфони Apple наступного покоління з'явилися в мережі 13 травня. Як повідомлялося, новинки, імовірно, обзаведуться підтримкою технології Force Touch, отримають більш потужну камеру і ще кілька функціональних нововведень. За даними авторитетного джерела в KGI Securities, роздільна здатність і розміри екранів залишаться такими ж, як і в iPhone 6 і iPhone 6 Plus. Діагоналі — 4,7 і 5,5 дюймів. А ось спектр кольорів корпусу поповниться «рожевим золотом».
Шосте покоління своїх смартфонів Apple представила 9 вересня, а продаж пристроїв почався в США, Австралії, Великобританії, Німеччині, Гонконзі, Канаді, Пуерто-Ріко, Сінгапурі, Франції та Японії 19 вересня.
За перші три дні після виходу iPhone 6 і iPhone 6 Plus у продаж в країнах першої хвилі Apple реалізувала понад 10 мільйонів смартфонів.