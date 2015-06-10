Оператори показали відео в найвищій роздільній здатності на сьогоднішній день

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на портал The Next Web. Відео було завантажене на YouTube 7 червня користувачем NeumannFilms. За три дні ролик набрав понад 400 тисяч переглядів.

Відео називається Ghost Towns («Міста-примари») і являє собою двохвилинну нарізку кадрів якогось занедбаного поселення. В анотації сказано, що ролик був знятий за допомогою камери RED Epic Dragon 6K в портретному режимі, а роздільна здатність 8К була досягнута в процесі постобробки в Adobe After Effects.

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8K вважається можливим наступником стандарту 4К. Надвисока роздільна здатність дає більш чітку картинку і природне відображення відображеної реальності. Відео 8K можуть найбільш коректно відтворити лише деякі потужні комп'ютери через браузер Chrome.

Поки невідомо, коли 8K отримає широке поширення. Зараз існує лише кілька камер, здатних знімати в даному форматі, наприклад RED 8K Weapon Vista Vision і Hitachi SK-UHD8060, але всі вони поки недоступні у вільному продажу.