Названі найпопулярніші кольори у жителів різних країн світу

Найбільше любителів синього кольору живе у Великобританії (33%), найменше - в Індонезії (23%), пише "Навколо світу". При цьому кожен з опитаних ставив синьому на 8-18 очок більше, ніж будь-якому іншому кольору. Цікаво, що синій переміг навіть в таких країнах, як Китай, де червоний, жовтий і зелений вважаються кольорами благополуччя та удачі. Хоча в китайській мові лише нещодавно з'явилися різні слова для позначення синього та зеленого.

Читайте такожВчені розкрили секрет привітності і похмурості націй

В рейтингу популярності другу сходинку в різних країнах займають різні кольори. Так, найбільш улюбленим після синього в Таїланді, Китаї і США є зелений. В Індонезії, Сінгапурі, Німеччині та Великобританії - червоний. У Гонконгу - фіолетовий. У Малайзії і Австралії друге місце ділять червоний і фіолетовий.

В ході опитування виявилися відмінності за демографічною ознакою. Наприклад, синій більш популярний серед чоловіків, ніж серед жінок у США (40% проти 24%) і у Великобританії (40% проти 27%), але жінки все одно схильні частіше віддавати перевагу синьому, ніж іншим кольорам. Рожевий колір очікувано виявився більш популярним у жінок, ніж у чоловіків, але навіть серед жінок йому надають перевагу 10-13%, і рожевий подобається їм не більше, ніж червоний, фіолетовий і зелений. Синій переміг і у всіх вікових групах.

Нагадаємо, раніше вчений зі Швеції виявив, що протягом багатьох століть найпопулярнішим кольором в європейському живописі був і залишається помаранчевий. Однак у XX столітті синій почав поступово витісняти його.