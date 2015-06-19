Експерти заявили про рекордне падіння експорту швейцарських годинників після виходу Apple Watch

Експорт швейцарських годинників пережив рекордний за п'ять років спад на тлі початку продажів «розумних годинників» Apple, повідомляє РБК з посиланням на Bloomberg.

Експорт годинників за травень 2015 року скоротився на 8,9% порівняно з квітнем і склав 1,71 млрд франків ($1,9 млрд), наводить Bloomberg дані звіту Федерації індустрії швейцарських годинників. Це найбільший спад з листопада 2009 року, підкреслює агентство.

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Компанія Apple почала прийом попередніх замовлень на «розумні годинники» Apple Watch 10 квітня, продажі стартували 24 квітня. Годинники були представлені на початку березня. Мінімальна ціна «спортивної» версії — $349, «преміум» з рожевого золота коштує $17 тис. Першими володарями «розумних годинників» стали жителі Австралії, Великобританії, Німеччини, Гонконгу, Канади, Китаю, США, Франції та Японії.

Офіційно Apple ще не оприлюднила підсумки продажів, але, за оцінкою Slice, до середині червня компанія продала 2,79 млн одиниць Apple Watch різних моделей.