У Гройсмана помітили годинник Apple за $700 (фото)

Голова Верховної Ради Володимир Гройсман носить годинник за $700.

Його на руці спікера зафіксував фотокореспондент "Апострофа", повідомляє видання.

Це годинник американської фірми Apple, корпус з нержавіючої сталі з чорною застібкою.

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На сайті компанії він продається за $699.

Як повідомляв "Апостроф", Гройсману 37 років. Він працює спікером з 27 листопада 2014 року. До цього він був віце-прем'єром і мером Вінниці.

За 2014 рік Гройсман задекларував 1,6 млн грн власних доходів і 1,4 млн грн доходів сім'ї. У нього два будинки, три земельні ділянки і автомобіль Land Rover.