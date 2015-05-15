У Гройсмана помітили годинник Apple за $700 (фото)
17:35, 15 травня 2015Політика
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Дорогий годинник на зап'ясті спікера помітили під час засідання Ради.
У Гройсмана помітили годинник Apple за $700 / Фото: Владислав Содель / apostrophe.com.ua
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман носить годинник за $700.
Його на руці спікера зафіксував фотокореспондент "Апострофа", повідомляє видання.
Гройсман носить годинник за $700 / Фото: Владислав Содель / apostrophe.com.ua
Це годинник американської фірми Apple, корпус з нержавіючої сталі з чорною застібкою.
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На сайті компанії він продається за $699.
apostrophe.com.ua
Як повідомляв "Апостроф", Гройсману 37 років. Він працює спікером з 27 листопада 2014 року. До цього він був віце-прем'єром і мером Вінниці.
За 2014 рік Гройсман задекларував 1,6 млн грн власних доходів і 1,4 млн грн доходів сім'ї. У нього два будинки, три земельні ділянки і автомобіль Land Rover.
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