BBC: У Apple відповіли на претензії співачки Свіфт

У Apple переглянули свою політику в сфері виплати музикантам за прослуховування їхніх пісень у сервісі Apple Music. Компанія буде виплачувати гроші за прослуховування пісень під час тримісячного періоду, повідомляє BBC Україна.

Для користувачів протягом цього періоду прослуховування залишатиметься безкоштовним.

"Ми стежимо за дискусією весь останній тиждень. Ми хочемо, щоб артисти отримували гроші за свою музику, і коли ми чуємо їхні скарги, то приймаємо їх до уваги. Твіт Тейлор [Свіфт] висловив єдину думку з цього питання, і ми вирішили змінити [правила]", - сказав старший віце-президент Apple по інтернет-рішенням і сервісам Едді Кью.

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Він не уточнив, скільки саме будуть отримувати музиканти у цей період. Після того, як сервіс почне працювати по платній підписці, компанія буде перераховувати музикантам близько 70% від виручки.

Раніше співачка Тейлор Свіфт заявила, що її альбом "1989" буде недоступний у новому сервісі Apple Music. "Три місяці - це занадто довгий термін для роботи задарма, і це несправедливо", - заявила виконавиця.

Apple Music пропонує безкоштовне використання сервісу протягом 3 місяців для тих, хто підпишеться на його послуги.