Розробники навчили Facebook упізнавати людину по знімку зі спини
Розробники компанії Facebook у сфері штучного інтелекту створили алгоритм, який може визначати особу людини на фотографії, якщо його обличчя не видно.
Програма при "вгадуванні" діє аналогічно людям, котрі упізнають знайомих зі спини, пише "Новое время" з посиланням на New Scientist.
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Для цього штучний інтелект аналізує жести, одяг, зачіску і конституцію тіла певної людини на вже знайомих йому знімках. Після ці особливості використовуються для упізнання людини на інших фото.
"Ми використовуємо багато підказок. У людей є багато відмінних рис, навіть зі спини. Наприклад, Марка Цукерберга (глава Facebook - НВ) дуже легко впізнати, він завжди в сірій футболці", - пожартував Ян ЛеКун, голова відділу штучного інтелекту соцмережі.
Для навчання нейронної мережі розробники використали 40 тис. фотографій з хостингу Flickr. На деяких знімках особи були чітко видні, а на інших - ні. Натренована нейромережа правильно вказувала вже знайому їй людину на знімку, де не видно її обличчя, в 83% тестів.