Розробники навчили Facebook упізнавати людину по знімку зі спини

Програма при "вгадуванні" діє аналогічно людям, котрі упізнають знайомих зі спини, пише "Новое время" з посиланням на New Scientist.

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Для цього штучний інтелект аналізує жести, одяг, зачіску і конституцію тіла певної людини на вже знайомих йому знімках. Після ці особливості використовуються для упізнання людини на інших фото.

"Ми використовуємо багато підказок. У людей є багато відмінних рис, навіть зі спини. Наприклад, Марка Цукерберга (глава Facebook - НВ) дуже легко впізнати, він завжди в сірій футболці", - пожартував Ян ЛеКун, голова відділу штучного інтелекту соцмережі.

Для навчання нейронної мережі розробники використали 40 тис. фотографій з хостингу Flickr. На деяких знімках особи були чітко видні, а на інших - ні. Натренована нейромережа правильно вказувала вже знайому їй людину на знімку, де не видно її обличчя, в 83% тестів.