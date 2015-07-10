Вчені отримали нове зображення лінзовидної галактики
03:03, 10 липня 2015Наука та IT
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Нове зображення лінзовидної галактики ESO 381-12 астрофізикам вдалося отримати за допомогою космічного телескопа Hubble.
Галактика ESO 381-12 класифікується як лінзовидна / hubblesite.org
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на сайт телескопа Hubble.
Галактики ESO 381-12 розташована приблизно в 270 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Centaurus і класифікується як лінзовидна галактика — проміжний вид між еліптичними і спіральними галактиками по класифікації Hubble.
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Лінзоподібні галактики — це дискові галактики, що втратили свою міжзоряну матерію, з низькою частотою формування в них зірок і складаються в основному зі старих світил.
Раніше УНІАН повідомляв що астрофізики за допомогою телескопа Hubble виявили стратосферу на WASP-33b - однієї з далеких і дуже гарячих екзопланет.
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