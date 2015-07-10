Вчені отримали нове зображення лінзовидної галактики

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на сайт телескопа Hubble.

Галактики ESO 381-12 розташована приблизно в 270 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Centaurus і класифікується як лінзовидна галактика — проміжний вид між еліптичними і спіральними галактиками по класифікації Hubble.

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Лінзоподібні галактики — це дискові галактики, що втратили свою міжзоряну матерію, з низькою частотою формування в них зірок і складаються в основному зі старих світил.

Раніше УНІАН повідомляв що астрофізики за допомогою телескопа Hubble виявили стратосферу на WASP-33b - однієї з далеких і дуже гарячих екзопланет.