Вчені з'ясували, як пандам вдається вижити на 100% бамбуковій дієті

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на Science.

"Панди можуть виживати навіть на дуже малопоживній бамбуковій дієті завдяки унікальній мутації в гені щитовидної залози, що примушує організм постійно працювати в енергозберігаючому режимі та зменшеними розмірами всіх ключових органів тіла", - заявляють зоологи.

Великі панди (Ailuropoda melanoleuca) - єдині представники родини ведмежих, які харчуються виключно рослинною їжею. Як правило, для виживання панді потрібно з'їсти близько 30 кілограмів бамбука на день, що змушує її харчуватися практично цілодобово.

Як відзначають Фувень Вей (Fuwen Wei) з Інституту зоології при Китайській академії наук (Пекін) та його колллеги, протягом останніх років, по мірі вивчення мікрофлори панд, характеру їхніх міграцій та роботи кишечника, таємниця виживання цих ведмедів стала ще більш загадковою.

Наприклад, відносно недавно з'ясувалося, що кишечник бамбукових ведмедів парадоксальним чином не містить в собі мікробів, здатних перетравлювати "неїстівні" частини рослинної біомаси, які присутні в травній системі всіх рослиноїдних тварин. Це означає, що панди отримують в рази менше енергії з їжі, ніж корови та інші травоїдні.

Вей та його колеги спробували знайти пояснення тому, як же пандам все-таки вдається виживати на такому бідному раціоні, підрахувавши скільки енергії вони споживають щодня, і вивчивши, в чому робота їхнього організму відрізняється від метаболізму інших тварин.

Дане дослідження відкриває дивовижні речі – виявилося, що організм панд вимагає для нормального життя лише третину енергії, яку споживають ссавці аналогічних розмірів і маси. Подібна економічність не властива для жодного виду тварин, крім лінивців з їх вкрай специфічним способом життя.

Для панд це стало можливим завдяки двом трюкам – зменшеними розмірами всіх ключових органів тіла, включаючи печінку і серце, та особливій мутації в гені DUOX2, який керує складом молекул гормонів в щитовидній залозі. Завдяки невеликій "помилці" в DUOX2, щитовидка бамбукових ведмедів виробляє помітно менше гормонів, що знижує швидкість метаболізму та економить енергію.

Крім того, як показали спостереження за міграціями панд у дикій природі, вони ведуть досить малорухливий спосіб життя, віддаючи перевагу "виїдати" всі прилеглі до них зарості бамбука незалежно від їхньої поживності, а не мігрувати по лісах у пошуках смачної їжі.

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Все це, як вважають Вей та його колеги, допомагає пандам жити, харчуючись бідною бамбуковій дієтою, незважаючи на їх "хижий" шлунково-кишковий тракт і непристосованість мікрофлори для перетравлення рослинної їжі.