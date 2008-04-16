Nokia випустила телефон-гаманець (фото)

Компанія Nokia представила мобільний телефон з підтримкою технології Near Field Communication (NFC), повідомляє Reuters. Завдяки цьому Nokia 6212 може виступати в ролі електронного гаманця.

Технологія NFC дозволяє як передавати контент з телефону на телефон, так і використовувати трубку для оплати товарів і послуг. Для роботи у якості електронного гаманця телефону потрібне додаткове програмне забезпечення, щоб шифрувати передавану інформацію.

Телефон Nokia 6212 оснащений 2-мегапіксельною камерою, mp3-плеєром і fm-тюнером. З бездротових інтерфейсів, крім NFC, трубка підтримує Bluetooth 2.0. Працює Nokia 6212 як в мережах GSM/EDGE 850/900/1800/1900, так і в WCDMA 850/2100.

Дводюймовий екран апарату відображає 16 мільйонів кольорів. Окрім 22 мегабайт вбудованої пам`яті в телефоні передбачений роз`єм microSD. Джерелом живлення трубки є батарея місткістю 1000 міліампер-годин, чого, за інформацією виробника, повинно вистачити на 2 години 45 хвилин розмови в мережах 3G і на 3 години 20 хвилин в мережах 2G.

Розміри телефону складають 114,7x47,1x14,5 міліметрів, вага трубки рівна 88 грамам. У продажу телефон з`явиться в третьому кварталі цього року. Коштувати він буде 316 доларів.

Лента.ру