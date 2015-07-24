Китай почав будувати найбільший у світі телескоп FAST

Китайські інженери почали монтаж найбільшого у світі телескопа FAST, який за площею дорівнює 30 футбольним полям.

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агенцію Сіньхуа.

"Техніки почали збирати віддзеркалювач телескопа діаметром 500 метрів, який складається з 4450 панелей. Кожна панель являє собою рівносторонній трикутник, кожна сторона якого дорівнює 11 метрам", — йдеться в повідомленні агенції.

Будівництво телескопа проходить високо у горах в провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю.

"Там три пагорби, які розташовуються за 500 метрів один від одного і створюють ідеальне місце для телескопа", — цитує агенція головного інженера телескопа Сунь Цайхуна, який пояснив вибір місця розташування пристрою. Крім того, в радіусі п'яти кілометрів від телескопа немає жодного міста.

Величезна тарілка підвішена над землею і підтримується кабелями і тисячами опорних стовпів. Для того щоб побачити весь телескоп, необхідно піднятися на вершину одного з пагорбів. Наразі йде будівництво оглядового майданчика на вершині пагорба, який буде відкритий для відвідувачів.

Периметр телескопа дорівнює 1,6 кілометрів, щоб його обійти знадобиться близько 40 хвилин.

Відзначається, що новий телескоп не лише великий за розмірами, але і дуже чутливий. Панелі тарілки можуть переміщатися і приймати сигнали з різних точок.

"Панелі можуть змінювати свої позиції через сполучні дроти. Ми можемо контролювати їх позицію з точністю до одного міліметра", — повідомив головний інженер панельної частини телескопа Чжєн Юаньпен.

Після того, як китайські інженери повністю зберуть телескоп, він перевершить за розмірами найбільший на даний момент телескоп в Пуерто-Ріко, діаметр якого дорівнює 300 метрам.

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Очікується, що новий телескоп допоможе значно підвищити можливості Китаю по дослідженню відкритого космосу.