Космоліт компанії Бренсона SpaceShipTwo розбився через помилку пілота - слідчі
21:03, 28 липня 2015Наука та IT
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Слідчі у США винесли висновок, що катастрофа в минулому році ракетоплана SpaceShipTwo компанії Virgin Galactic була викликана передчасним розкриттям системи аеродинамічного гальмування.
Космоліт SpaceShipTwo / Вікіпедія
Вони вважають, що система була помилково переведена в робоче положення пілотом Майклом Олсбюрі практично відразу після старту, повідомляє Російська служба ВВС.
Це призвело до низки подій, в результаті яких ракетоплан зруйнувався над пустелею Мохаве. Пілот загинув, другий пілот отримав важкі травми.
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Катастрофа поставила під сумнів реальність здійснення плану британського підприємця Річарда Брансона з розвитку космічного туризму.
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