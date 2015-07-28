Космоліт компанії Бренсона SpaceShipTwo розбився через помилку пілота - слідчі

21:03, 28 липня 2015
Наука та IT
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Слідчі у США винесли висновок, що катастрофа в минулому році ракетоплана SpaceShipTwo компанії Virgin Galactic була викликана передчасним розкриттям системи аеродинамічного гальмування.

Космолет SpaceShipTwo / Википедия

Вони вважають, що система була помилково переведена в робоче положення пілотом Майклом Олсбюрі практично відразу після старту, повідомляє Російська служба ВВС.

Це призвело до низки подій, в результаті яких ракетоплан зруйнувався над пустелею Мохаве. Пілот загинув, другий пілот отримав важкі травми.

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Катастрофа поставила під сумнів реальність здійснення плану британського підприємця Річарда Брансона з розвитку космічного туризму.

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