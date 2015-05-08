Вчені довели астероїдне походження води на Землі

До цього відкриття вчених підштовхнув білий карлик SDSS J1242+5226, передає ZN.UA з посиланням на Naked Science.

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Елементи матерії, які поглинаються білими карликами "тонуть" або ж "спливають". Дана властивість дозволяє вченим спостерігати зміни в спектрі і проаналізувати склад матерії, що поглинається.

За допомогою телескопа "Спіцер" астрономи простежили, як SDSS J1242+5226 "поглинув" гігантський астероїд, який за розмірами можна порівняти з Церерою. Вчені з'ясували, що цей астероїд майже на 40% складався з води, і цього обсягу вистачило б, щоб на третину заповнити всі океани Землі.

Фактично для нашої планети знадобилося б 3 таких астероїди, щоб мати такі запаси води, які ми спостерігаємо на сьогоднішній день.

Нові дані свідчать про те, що багаті водними ресурсами астероїди є нерідким явищем в нашій Галактиці. Це, в свою чергу, значно збільшує шанси знайти екзопланету, яка має достатню кількість води і схожа на нашу планету.