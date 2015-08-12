Cassini зробила незвичайний знімок кілець Сатурна
З борту автоматичної міжпланетної станції Cassini зроблено незвичайний боковий знімок кілець Сатурна на тлі самої планети.
Про це повідомляється на сайті NASA, передає Апостроф.
Фото зроблено 25 травня 2015 року з відстані 1,5 мільйона кілометрів від Сатурна. Масштаб зображення становить 89 кілометрів на піксель.
За словами вчених, інфрачервоне випромінювання активно поглинається метаном. Це з'єднання, хоча і не є основним в атмосфері Сатурна, присутнє у ній в достатніх для аналізу кількостях і дозволяє оцінити відбивну здатність хмар газового гіганта.
На фотографії темні кольори означають низьке розташування хмар, а світлі — більш високе. Ці спостереження дозволяють вченим досліджувати міграцію газових потоків на Сатурні і будувати її погодні та кліматичні моделі.
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Раніше УНІАН повідомляв, що автоматична міжпланетна станція Cassini зробила фотографію Сатурна і його кілець.