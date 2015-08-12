Cassini зробила незвичайний знімок кілець Сатурна

Про це повідомляється на сайті NASA, передає Апостроф.

Фото зроблено 25 травня 2015 року з відстані 1,5 мільйона кілометрів від Сатурна. Масштаб зображення становить 89 кілометрів на піксель.

За словами вчених, інфрачервоне випромінювання активно поглинається метаном. Це з'єднання, хоча і не є основним в атмосфері Сатурна, присутнє у ній в достатніх для аналізу кількостях і дозволяє оцінити відбивну здатність хмар газового гіганта.

На фотографії темні кольори означають низьке розташування хмар, а світлі — більш високе. Ці спостереження дозволяють вченим досліджувати міграцію газових потоків на Сатурні і будувати її погодні та кліматичні моделі.

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