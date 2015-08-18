Стали відомі можливі технічні характеристики нового iPhone 6s

Раніше апарат налякав народ наявністю 1 ГБ оперативної пам'яті, але тепер новинка показала вдвічі більший обсяг RAM і не тільки, повідомляє iPhones.ru.

Цілком можливо, що раніше ми спостерігали більш просту модель, наприклад iPhone 6c, про який у Мережі ходить чимало чуток. У даному ж випадку прототип з тою же кодовою назвою iPhone8,2 продемонстрував 2 ГБ оперативної пам'яті і 3-ядерний процесор з частотою 1,5 ГГц, ймовірно, Apple A9. До речі, в Apple A8 лише два обчислювальних ядра.

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Очікується, що реліз новинок відбудеться 18 вересня, а анонс — 9 вересня. Судячи з чутками і прогнозами аналітиків,iPhone 6s отримає 4,7-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1920х1080 пікселів (вiPhone 6 — 1334х750 точок 326 ppi), а iPhone 6s Plus — 2560×1440 точок (у iPhone 6 Plus — 1920х1080 пікселів). Обидва апарати будуть підтримувати технологію Force Touch. Крім цього, очікується поліпшення обох камер (12 МП основна і Full HD фронтальна).