Стала відома дата старту продажів iPhone 6s

Як мінімум 2 з 3 великих стільникових операторів Німеччини готуються до старту продажів iPhone 6s. На ринку послуг зв'язку представлені O2, Vodafone і T-Mobile DE, які під час минулорічного запуску iPhone одночасно почали продавати iPhone 6, повідомляє iPhones.ru.

Читайте такожApple випустить 2 нові моделі iPhone - аналітики

9 вересня Apple повинна представити iPhone 6s і iPhone 6s Plus, а придбати новинки стане можливо у другу п'ятницю після презентації. Аналогічна стратегія використовувалася компанією в 2014 році.

Німеччина тривалий час знаходиться в списку країн першої хвилі продажів. Якщо дата 18 вересня є достовірною, то в цей же день придбати нові смартфони зможуть жителі Австралії, Канади, Франції, Гонконгу, Японії, Сінгапуру, Великобританії та США.

Пристрої повинні отримати процесор A9, 2 ГБ оперативної пам'яті і 12-мегапіксельну камеру.