В Росії Google звинуватили в монополізації і порушенні закону про конкуренцію

Про це повідомив ТАСС начальник управління інформаційних технологій відомства Володимир Кудрявцев.

"Визнали винною за ч. 1 ст. 10 "Зловживання домінуючим становищем" федерального закону про конкуренцію", - сказав він.

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За його словами, під зловживанням домінуючим становищем відомство визначило той факт, що Google обумовлює установку виробниками мобільних пристроїв вyf Android магазину Google Play рядом умов.

"Зокрема, це обов'язкова попередня наявність інших додатків свого виробництва і розміщення їх на пріоритетних місцях, встановлення або налаштування пошукової системи Google в якості пошукової системи за замовчуванням і також вимоги про дотримання заборони на продукти, додатки, сервіси інших розробників", - пояснив Кудрявцев.

"Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення рішення виконується в повному обсязі, також компанії Google буде видано припис про припинення зловживання домінуючим становищем та вчиненні дій, спрямованих на забезпечення конкуренції, в якому буде детально написано, що необхідно зробити, щоб ми визнали, що вони припинили зловживання домінуючим становищем," - уточнив Кудрявцев.

Штраф, який може виплатити американська корпорація, значний, підкреслив Кудрявцев.

"Порушення в частині статті 10 передбачає можливість призначення "оборотного штрафу" у розмірі від 1 до 15% від виручки компанії на ринку, де вчинено порушення, за рік, що передує розгляду.

У будь-якому випадку це цифра значна", - пояснив Кудрявцев, зазначивши, що зараз складно сказати, які це цифри і який відсоток буде призначений, оскільки дані по виручку становлять комерційну таємницю.